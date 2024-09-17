Польские астрономы нашли новую экзопланету в созвездии Большой Медведицы 17.09.2024, 10:57

Небесное тело значительно больше крупнейших объектов Солнечной системы.

Астрономы польского университета Николая Коперника в Торуни открыли новую экзопланету в созвездии Большой Медведицы. Об этом сообщает журнал Astronomy & Astrophysics.

По мнению ученых, это новое небесное тело значительно больше крупнейших объектов Солнечной системы. Масса экзопланеты в 11 раз больше, чем масса Юпитера, а полный оборот вокруг звезды она завершает за 14 лет. Она находится на расстоянии шести астрономических единиц от своей звезды и имеет температуру около минус 100 градусов Цельсия.

Астрономы применили метод доплеровских наблюдений, который фиксирует изменения в движении звезды под влиянием гравитации планет. Наблюдения велись несколько лет при помощи различных телескопов.

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