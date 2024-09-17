Lotus показал новый спортивный электрокар Theory 1 1 17.09.2024, 11:49

Дизайн впечатляет.

Компания Lotus продолжает переход на электромобили, представив концепт своего нового электрического спортивного автомобиля, названного Theory 1.

Этот автомобиль является частью стратегии электрификации бренда, которая уже включает такие модели, как внедорожник Emeya и седан Eletre. Последний бензиновый автомобиль компании, Emira, проживет ещё несколько лет, но будущее Lotus связано с электрической тягой, пишет New Voice.

Тизер нового спортивного автомобиля был представлен в социальных сетях. На видео можно увидеть тонкие задние фонари и агрессивный спойлер. Дизайн задней части выполнен в стиле Kammback, что отличает его от других моделей бренда. Lotus описывает новый концепт как «аналоговый» и «естественный», отдавая дань уважения спортивным автомобилям из прошлого.

Хотя название Theory 1 говорит о том, что это концепция, автомобиль может стать предвестником будущего серийного спорткара. Согласно планам компании, новое электрическое купе с кодовым названием Type 135 должно было появиться в 2027 году, но из-за сложностей с аккумуляторными технологиями его выпуск может быть отложен.

По слухам, базовая версия этого автомобиля будет обладать мощностью в 469 лошадиных сил, а версия с двумя моторами — до 872 лошадиных сил. Предполагается, что стоимость модели будет начинаться с отметки менее 100 000 долларов. Новая модель заменит легендарные спорткары Lotus Elise и Emira и будет построена на платформе LEVA (Lightweight Electric Vehicle Architecture), специально разработанной для электрических автомобилей.

Lotus продолжает разрабатывать свои электрические спорткары, чтобы сохранить статус одного из ведущих производителей спортивных автомобилей. Остается ждать и смотреть, как будет развиваться этот амбициозный проект.

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