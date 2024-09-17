Норвегия зафиксировала скачок радиации на границе с Россией 17.09.2024, 14:08

Источник появления цезия-137 неясен.

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности (DSA) зафиксировало повышение радиации выше нормальных порогов на границе с Россией, сообщает Barrents Observer со ссылкой на заявление ведомства, заметил сайт The Moscow Times.

Как утверждает DSA, в пробах двух станций радиационного наблюдения — Викшёфьелль и Сванховд — были обнаружены следы цезия-137 — радиоактивного изотопа, который выделяется при распаде урана-235, входящего в топливо для атомных реакторов и «начинку» для ядерного оружия.

Количество цезия-137 в пробах было низким, хотя и превысило нормальные значения — около 5 микробеккерелей на кубический метр, подчеркивает Бредо Меллер из подразделения по готовности к чрезвычайным ситуациям DSA. Радиоактивный изотоп был обнаружен в период с 9 по 12 сентября и лишь на станциях, близких к норвежско-российской границе: другие посты радиационного наблюдения — на севере Норвегии и в Лапландии — его не фиксировали. Также ничего не сообщалось о присутствии цезия в пробах с российской стороны.

Источник появления цезия-137 неясен, подчеркивают в DSA. В Баренцевом море работают несколько атомных ледоколов, а также атомные подлодки, которые с 16 сентября вышли на крупнейшие с холодной войны учения «Океан-2024». Тем не менее, маловероятно, чтобы «утечка» цезия-137 произошла на работающем реакторе в море, полагают норвежские эксперты.

Другая возможность, по их мнению, может быть связана с разработкой или испытаниями российской ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Полигон для ее запуска находится на архипелаге Новая Земля, где СССР вплоть до 1990 года проводил ядерные испытания.

Как пишет Barrents Observer со ссылкой на спутниковые данные, все лето и в начале осени на Новой земле активно работали российские специалисты по ядерному оружию. На арктический архипелаг приходили спецсуда «Росатома», а в аэропорту Рогачево на Новой земле были замечены военно-транспортные самолеты Ил-76. Официально об испытаниях «Буревестника», который американские чиновники прозвали «летающим Чернобылем», не сообщалось.

По данным американской разведки, из 13 известных испытаний «Буревестника», 11 закончились неудачно. В 2019 году ракета рухнула в Баренцево море, а во время миссии по ее извлечению произошел взрыв, в результате которого погибли 7 человек, в том числе ученые из ядерного центра в Сарове.

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