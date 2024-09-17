Эксперты назвали 10 подержанных авто, которые прослужат дольше новых 4 17.09.2024, 16:28

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Проедут более 300 тысяч километров.

Учитывая нынешнюю ситуацию, то покупка подержанного автомобиля может быть единственным вариантом обзавестись собственным транспортом, пишет УНИАН. Конечно же, хочется, чтобы машина служила как можно дольше.

Издание Forbes писало, что автомобили 1970 года выпуска в среднем служили около 5,7 лет и были отработаны до 100 000 миль. Сегодня средний возраст легкового автомобиля в США составляет около 12,5 лет, а многие автомобили могут прослужить от 200 000 до 300 000 миль. И это при условии регулярного технического обслуживания на протяжении всего срока службы.

По мнению экспертов Consumer Reports, «почти любой автомобиль может прослужить 200 000 миль и более, если вы потратите на него достаточно денег. Лучшая стратегия - начать с модели, которая доказала свою безопасность, получила высокие баллы в дорожных тестах, обладает высокой надежностью и правильно обслуживалась».

Агентство CR назвало 10 самых беспроблемных новых авто, которые с наибольшей вероятностью проедут 200 000 миль, а это более 300 тысяч километров:

Toyota Sequoia – потенциальный срок службы 296 509 миль;

Toyota Land Cruiser - 280 236 миль;

Chevrolet Suburban способен прослужить более 265 000 миль;

Toyota Tundra - 256 022 мили;

GMC Yukon XL - 252 360 миль

Toyota Prius - 250 601 миля;

Chevrolet Tahoe - 250 338 миль;

Honda Ridgeline - 248 669 миль;

Toyota Avalon - 245 710 миль;

Toyota Highlander Hybrid - 244 994 мили.

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