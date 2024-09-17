Известная певица Билли Айлиш поддержала Камалу Харрис на выборах в США 1 17.09.2024, 23:44

Билли Айлиш

По ее словам, вице-президент США борется за защиту «планеты и демократии».

Американская певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл призвали своих слушателей поддержать Камалу Харрис на предстоящих выборах президента США. Видеообращение с соответствующим призывом исполнительница разместила на своей странице в Instagram во вторник, 17 сентября.

Билли Айлиш заявила, что она и ее брат будут голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолца, так как они борются за защиту репродуктивной свободы, «нашей планеты и нашей демократии». «Мы не можем позволить экстремистам управлять нашими жизнями, нашими свободами и нашим будущим. Единственный способ остановить их — проголосовать и выбрать Камалу Харрис», - говорится в ролике.

Исполнительница призвала своих подписчиков голосовать так, «будто от этого зависит жизнь, потому что так и есть».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com