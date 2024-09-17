закрыть
18 сентября 2024, среда, 0:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Известная певица Билли Айлиш поддержала Камалу Харрис на выборах в США

1
  • 17.09.2024, 23:44
Известная певица Билли Айлиш поддержала Камалу Харрис на выборах в США
Билли Айлиш

По ее словам, вице-президент США борется за защиту «планеты и демократии».

Американская певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл призвали своих слушателей поддержать Камалу Харрис на предстоящих выборах президента США. Видеообращение с соответствующим призывом исполнительница разместила на своей странице в Instagram во вторник, 17 сентября.

Билли Айлиш заявила, что она и ее брат будут голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолца, так как они борются за защиту репродуктивной свободы, «нашей планеты и нашей демократии». «Мы не можем позволить экстремистам управлять нашими жизнями, нашими свободами и нашим будущим. Единственный способ остановить их — проголосовать и выбрать Камалу Харрис», - говорится в ролике.

Исполнительница призвала своих подписчиков голосовать так, «будто от этого зависит жизнь, потому что так и есть».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина: Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Наталья Радина: Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина
Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников