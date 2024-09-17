Известная певица Билли Айлиш поддержала Камалу Харрис на выборах в США

Известная певица Билли Айлиш поддержала Камалу Харрис на выборах в США1
- 17.09.2024, 23:44
По ее словам, вице-президент США борется за защиту «планеты и демократии».
Американская певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл призвали своих слушателей поддержать Камалу Харрис на предстоящих выборах президента США. Видеообращение с соответствующим призывом исполнительница разместила на своей странице в Instagram во вторник, 17 сентября.
Билли Айлиш заявила, что она и ее брат будут голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолца, так как они борются за защиту репродуктивной свободы, «нашей планеты и нашей демократии». «Мы не можем позволить экстремистам управлять нашими жизнями, нашими свободами и нашим будущим. Единственный способ остановить их — проголосовать и выбрать Камалу Харрис», - говорится в ролике.
Исполнительница призвала своих подписчиков голосовать так, «будто от этого зависит жизнь, потому что так и есть».