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Россияне КАБами атаковали Сумскую и Запорожскую область

  • 18.09.2024, 3:09
Россияне КАБами атаковали Сумскую и Запорожскую область

Взрывы прогремели и в Херсоне.

Во вторник, 17 сентября, в Сумской, а также Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров и местные Telegram-каналы.

Взрывы прогремели и в Херсоне.

До этого Воздушные силы сообщали о пусках КАБов в направлении Запорожья и области.

«Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей», — говорится в сообщении ВС.

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