Россияне КАБами атаковали Сумскую и Запорожскую область
- 18.09.2024, 3:09
Взрывы прогремели и в Херсоне.
Во вторник, 17 сентября, в Сумской, а также Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров и местные Telegram-каналы.
Взрывы прогремели и в Херсоне.
До этого Воздушные силы сообщали о пусках КАБов в направлении Запорожья и области.
«Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей», — говорится в сообщении ВС.