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В Армении заявили о предотвращении госпереворота

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  • 18.09.2024, 10:53
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В Армении заявили о предотвращении госпереворота

Участников готовили на военной базе «Арбат» в России.

Служба национальной безопасности Армении заявила о раскрытии подготовки к госперевороту. Следственный комитет страны расследует уголовное дело.

По версии следствия, несколько граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха и неустановленные лица провели подготовку к захвату власти. По предварительному сговору фигуранты дела завербовали ряд граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха для прохождения трехмесячных сборов в России с целью ознакомления с новыми видами вооружения, обучения навыкам их применения, а затем несения боевого дежурства после возвращения в Армению и обучения других лиц. Вознаграждение во время соборов составляло около 220 тыс. российских рублей в месяц.

Завербованные лица отправились в Ростов-на-Дону, откуда были перевезены в другое место, где прошли проверку, в том числе на полиграфе. Подготовка проходила на военной базе под названием «Арбат». С завербованными проводились занятия по ведению боя в закрытом помещении.

«Кроме того, им сообщили, что цель учений — вернуться в Республику Армения и отстранить действующую власть», — говорится в сообщении СК.

Часть завербованных выступила против этого и отказалась участвовать в готовящемся перевороте. Двое фигурантов дела попытались урегулировать ситуацию, формально опровергнув цель подготовки.

«Однако часть завербованных лиц отказалась участвовать в учениях и вернулась в Республику Армения, а С.Г. и другие члены преступной группы не смогли довести до конца преступление по не зависящим от них обстоятельствам», — добавили в комитете.

Уголовное дело возбуждено в отношении семи человек, трое задержаны, четверо объявлены в розыск. Принимаются активные меры по выявлению других фигурантов.

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