Пашинян: ОДКБ создает угрозы безопасности с суверенитету Армении 18.09.2024, 11:43

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении заявил о приближении «точки невозврата».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что ОДКБ создает угрозы безопасности и суверенитету страны, а отношения с организацией близки к точке невозврата. Об этом он заявил во время Всемирного армянского саммита. Ранее глава армянского правительства неоднократно заявлял, что Армения заморозила свое членство в ОДКБ.

«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не выполняет свои обязательства по безопасности в отношении Армении, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы безопасности Армении и ее будущему существованию, суверенитету и государственности Армении. И мы заморозили наше членство в ОДКБ», — сказал он, передает «Арменпресс».

«Идет много дискуссий о том, пытается или думает ли Армения вернуться в ОДКБ. Мы полностью восстановим нашу деятельность в ОДКБ только в том случае, если на поставленные нами вопросы будут даны конкретные ответы. Прошло два года с момента нашего запроса, ответы не только не были услышаны, но уже очевидно, что они не будут услышаны. Или, пусть это и не очевидно, но могу сказать, что до тех пор, пока эти ответы не будут услышаны и они не будут убедительными, Армения с каждой секундой отходит все дальше и дальше от ОДКБ.

В авиации есть фраза «точка невозврата». Если мы еще не прошли эту точку, то есть большая вероятность, что, если такая ситуация будет продолжаться, мы пройдем эту точку невозврата. Ни у кого не будет законных оснований или поводов обвинять нас в этом», — пояснил Пашинян.

Говоря о безопасности Армении, премьер-министр заявил, что прежняя архитектура безопасности оказалась неэффективной.

«Мы думали, что сможем жить в регионе с закрытыми границами, говорить так, как хотим, а наши союзники, дальние или близкие, обеспечат нашу безопасность. Однако оказалось, что третьи страны могут действовать как хотят в своих интересах. Поэтому гарантия безопасности номер один — это мир», — отметил он.

По словам Пашиняна страна должна полагаться на свои силы, поэтому проводит реформу армии. Он подчеркнул, что рассчитывает решить все территориальные споры путем мирного урегулирования, а не силой.

«Республика Армения признает территориальную целостность всех стран региона, у нас нет территориальных претензий ни от одной страны. Да, у нас есть оккупированные территории, более 200 квадратных километров, но правительство РА не ставит задачу возвращения этих территорий военным путем, поскольку мы считаем, что подписанное с Азербайджаном постановление о демаркации границы работает, дает возможность и это вероятно что мы решим эту проблему путем переговоров», — сказал он, передает News.am.

Армянский премьер, несмотря на свою позицию по ОДКБ, не намерен разрывать экономические связи со странами ЕАЭС, хотя состав организаций во много совпадает.

«У Армении нет задачи снижения объемов товарооборота или разрыва экономических связей с Россией и ЕАЭС», — сказал он.

По его словам, Ереван намерен увеличивать товарооборот и с ЕАЭС, и с Евросоюзом, диверсифицируя свою торговлю. Он также считает, что Армения не должна упустить шанс вступить в ЕС.

«Когда мы увидим, что есть более-менее реальная возможность вступления в ЕС, мы не упустим момент», — сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com