Суд Евросоюза отказался снимать санкции с «Беларуськалия»3
- 18.09.2024, 12:56
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Иск от режима Лукашенко отклонен.
Суд Евросоюза отказал удовлетворении исков «Беларуськалия», его гендиректора Ивана Головатого и БКК к Совету ЕС об отмене санкций. Об этом говорится в решениях суда, опубликованных сегодня.
Как следует из документа, юристы, представляющие белорусского производителя удобрений настаивали на том, что санкции нарушают принцип законности. Кроме того, в качестве аргументов они указывали на ошибку в оценках, нарушение принципа недискриминации, пропорциональьности ограничительных меры и др.
Рассмотрев аргументы белорусской стороны, а также представителей Совета ЕС и поддержавших его в суде Латвии и Бельгии, суд принял решение отклонить иск «Беларуськалия». Производитель также должен будет оплатить судебные издержки, понесенные Совет ЕС. Латвия и Бельгия сами будут нести свои свои расходы.