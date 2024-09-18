Суд Евросоюза отказался снимать санкции с «Беларуськалия» 3 18.09.2024, 12:56

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Иск от режима Лукашенко отклонен.

Суд Евросоюза отказал удовлетворении исков «Беларуськалия», его гендиректора Ивана Головатого и БКК к Совету ЕС об отмене санкций. Об этом говорится в решениях суда, опубликованных сегодня.

Как следует из документа, юристы, представляющие белорусского производителя удобрений настаивали на том, что санкции нарушают принцип законности. Кроме того, в качестве аргументов они указывали на ошибку в оценках, нарушение принципа недискриминации, пропорциональьности ограничительных меры и др.

Рассмотрев аргументы белорусской стороны, а также представителей Совета ЕС и поддержавших его в суде Латвии и Бельгии, суд принял решение отклонить иск «Беларуськалия». Производитель также должен будет оплатить судебные издержки, понесенные Совет ЕС. Латвия и Бельгия сами будут нести свои свои расходы.

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