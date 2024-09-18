Правозащитники: Учителей по всей Беларуси вызывают в КГБ 3 18.09.2024, 14:40

6,666

Есть задержания.

По всей Беларуси преподавателей вызывают в КГБ по делу интернет-проекта помощи учителям «Адукаванка», который признан «экстремистским формированием». Есть задержания, сообщает правозащитный центр «Вясна».

У правозащитников есть информация, что педагоги, состоявшие в телеграм-чате проекта «Адукаванка», подвергаются преследованиям по всей стране. Их вызывают в КГБ, известно также о задержаниях.

В самом чате обсуждались уроки, инновационные технологии преподавания материалов и так далее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com