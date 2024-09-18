Правозащитники: Учителей по всей Беларуси вызывают в КГБ

Правозащитники: Учителей по всей Беларуси вызывают в КГБ3
- 18.09.2024, 14:40
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Есть задержания.
По всей Беларуси преподавателей вызывают в КГБ по делу интернет-проекта помощи учителям «Адукаванка», который признан «экстремистским формированием». Есть задержания, сообщает правозащитный центр «Вясна».
У правозащитников есть информация, что педагоги, состоявшие в телеграм-чате проекта «Адукаванка», подвергаются преследованиям по всей стране. Их вызывают в КГБ, известно также о задержаниях.
В самом чате обсуждались уроки, инновационные технологии преподавания материалов и так далее.