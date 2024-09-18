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Дым выше облаков: спутники зафиксировали момент взрыва на складах в Торопце

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  • 18.09.2024, 14:51
  • 5,768
Дым выше облаков: спутники зафиксировали момент взрыва на складах в Торопце

Мощное видео.

Момент взрывов на военном объекте РФ возле города Торопец заметили видеокамеры, установленные на спутниках. В результате попадания дронов ВСУ началась детонация снарядов и ракет, которые хранились на российских складах, и столб дыма зафиксировали с высоты минимум 400 км.

Видео взрыва на территории Тверской области OSINT-аналитик с ником Osinttechnical опубликовал в соцсети X (Twitter).

Сообщение расследователя появилось в сети около 08:00 18 сентября. Видео длится всего две секунды. Сначала видно панораму местности, частично покрытой облаками. Затем в определенной точке появляется дымный пик, который был виден из космоса. Автор сообщения уверен, что событие произошло именно в городе Торопец, потому что сверился с картой облаков на метеорологическом портале. Он отметил, что зрители видят подрыв 107-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, который осуществили дроны Сил обороны Украины.

Высота полета спутников — от 400 км до 800 км и выше. Это означает, что столб дыма от детонации складов российских ракет и оружия был виден минимум с 400-километровой высоты.

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