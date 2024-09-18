В Беларуси хотят принять закон «об иноагентах»8
- 18.09.2024, 16:16
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По примеру РФ и Грузии.
В Беларуси могут принять закон об «иностранных агентах». Об этом заявил журналистам председатель Центризбиркома Игорь Карпенко.
«Сегодня многие страны принимают законодательство о так называемых «иностранных агентах». Это тоже в определенной степени завязано в том числе на электоральный процесс. Согласитесь, как можно провести справедливые выборы, если организация, участвующая в выборах, финансируется из-за рубежа и выполняет определенный заказ тех, кто платит этой организации? Это же очевидно», — заявил чиновник.
Отметим, подобные законы недавно приняли Россия и Грузия.