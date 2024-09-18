ВСУ остановили контрнаступление российских войск в Курской области 18.09.2024, 17:07

Ситуация стабилизировалась.

Российское контрнаступление в Курской области остановлено, часть территории региона остается под украинским контролем, сообщил представитель созданной на этой территории комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский.

Об этом сообщает ВВС.

Дмитрашковский заявил, что российские войска «пытались атаковать с флангов, но они были остановлены».

«Ситуация стабилизировалась и сегодня все под нашим контролем, они не добились успеха», — сказал он.

Он уточнил, что на территории, которую контролируют ВСУ, остается «несколько тысяч» российских гражданских лиц. В некоторых населенных пунктах находятся больше 100 человек.

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