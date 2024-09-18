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ВСУ разбили бронетанковый штурм армии РФ в Луганской области

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  • 18.09.2024, 17:21
  • 3,396
ВСУ разбили бронетанковый штурм армии РФ в Луганской области

Появилось видео боя.

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ отразили российский штурм на Луганском направлении. Об этом сообщила пресс-служба бригады и опубликовала видео боя.

К штурмовым действиям на этом участке фронта россияне привлекли танк и колесный бронетранспортер (БТР), перевозивший пехоту.

ВСУ рассказали, что вражескую колонну бронетехники, которая двигалась в сторону их позиций, вовремя обнаружили пилоты БПЛА Третьей штурмовой.

После обнаружения передвижения противника подразделения бригады сразу принялись за ее разгром. Для уничтожения российских оккупантов украинские защитники применяли ударные FPV-дроны.

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