ВСУ разбили бронетанковый штурм армии РФ в Луганской области

ВСУ разбили бронетанковый штурм армии РФ в Луганской области1
- 18.09.2024, 17:21
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Появилось видео боя.
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ отразили российский штурм на Луганском направлении. Об этом сообщила пресс-служба бригады и опубликовала видео боя.
К штурмовым действиям на этом участке фронта россияне привлекли танк и колесный бронетранспортер (БТР), перевозивший пехоту.
ВСУ рассказали, что вражескую колонну бронетехники, которая двигалась в сторону их позиций, вовремя обнаружили пилоты БПЛА Третьей штурмовой.
После обнаружения передвижения противника подразделения бригады сразу принялись за ее разгром. Для уничтожения российских оккупантов украинские защитники применяли ударные FPV-дроны.