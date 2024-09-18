Командующий ВВС и ПВО Беларуси: На нашей границе скопилось много разведчиков НАТО 13 18.09.2024, 18:24

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Андрей Лукьянович

По его словам, белорусские военные фиксируют в среднем до 40 вылетов в день.

Обстановка на белорусской границе складывается непростая, особенно в западном направлении, рассказал командующий ВВС и ПВО Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В первую очередь это связано с интенсивной милитаризаций европейского континента. Очень большое количество ударного вооружения. Очевидно, что блок НАТО готовится к заблаговременной подготовке к вооруженному конфликту против наших государств», – отметил Лукьянович.

Говоря о военной технике, сконцентрированной у границ нашей страны, командующий ВВС и ПВО сделал акцент на большом количестве разведывательной авиации, тактической, стратегической и БЛА.

«Еженедельно до 40 вылетов разведывательной авиации мы фиксируем именно в рамках единой региональной системы ПВО. За этот неполный год мы зафиксировали более 1400 вылетов вдоль наших границ, в том числе легкомоторной авиации с территории Польши и стран Балтии», – сказал он.

В рамках реагирования на внешнюю обстановку белорусские военные поднимали дежурные экипажи, патрулировали границу в случаях боевых дежурств.

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