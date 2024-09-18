Встреча в Кишиневе: кто и с чем приехал поддержать Молдову 4 18.09.2024, 19:52

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В Кишинев приехали 65 иностранных делегаций для участия в Платформе поддержки Молдовы.

Главы дипломатических ведомств съехались в Кишинев за месяц до президентских выборов и референдума о вступлении Молдовы в ЕС, назначенных на 20 октября. Мероприятие в рамках Платформы поддержки Молдовы — крупной международной конференции, инициированной Германией, Францией и Румынией, оказалось самым масштабным по количеству участников и проходило под патронатом премьер-министра страны Дорина Речана. Делегатам предложили участвовать в четырех рабочих панелях по вопросам правосудия и борьбы с коррупцией, энергетики и энергоэффективности, устойчивого экономического развития и реформы государственного управления, передает DW.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что число рабочих групп было сокращено, чтобы сосредоточить усилия на самых важных секторах. Уже к полудню правительство Молдовы отчиталось о подписании девяти соглашений о предоставлении грантов и кредитов на 385 миллионов евро.

Деньги для Молдовы есть

Работа платформы началась с подписания меморандумов о взаимопонимании и пакетов финансовой помощи с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), а также правительствами Германии, Франции, Норвегии, США и Канады. Молдова получит 80 миллионов евро в виде безвозмездной помощи и 305 миллионов в виде льготных займов.

ЕИБ предоставит грант на реабилитацию 128 километров участка железнодорожного коридора «Север-Центр», ремонт путей которого обойдется в 12 миллионов евро. Кроме того, ЕБРР выдаст 4,3 миллиона евро на модернизацию инфраструктуры по утилизации мусора.

Среди стран самый крупный льготный кредит выделит Канада. Около 79 миллионов евро пойдут на поддержку семей из уязвимых слоев, интеграцию украинских беженцев и продвижение устойчивого экономического роста. США вложат 38 миллионов долларов в два проекта по развитию демократических институтов и дополнительную помощь для развития торговли.

Стратегический партнер Молдовы Франция через свое Агентство развития выделит еще 25 миллионов евро на энергетические реформы и защиту окружающей среды. А Германия, в свою очередь, участвует в трехстороннем соглашении с Молдовой и Норвегией, предусматривающем финансовую поддержку в размере 20 миллионов евро для повышения энергоэффективности жилищного сектора.

Самая большая сумма - 200 миллионов евро выделена на программу развития лесов Молдовы, строительство Национального центра лесной генетики и трех центров производства посадочного материала. Такое соглашение подписано правительством Молдовы с ЕИБ. Проект создаст более 10 тысяч рабочих мест в сельской местности.

Визиты накануне выборов и референдума

Крупная международная встреча прошла за месяц до выборов президента и референдума о вступлении Молдовы в Евросоюз. Особого ажиотажа в Кишиневе она не вызвала и даже выглядела дежурной на фоне постоянных визитов европейских топ-чиновников и глав стран ЕС.

За неполный месяц с момента приезда в августе канцлера Германии Олафа Шольца, Молдову посетили также премьер-министр Польши Дональд Туск, президенты Литвы, Латвии и Эстонии, а также премьер-министр Люксембурга, улетевший за четыре дня до начала работы платформы.

В Молдове, отмечает эксперт ассоциации WatchDog Андрей Курэрару, звучат голоса, утверждающие, что такие визиты призваны поднять рейтинг президента страны Майи Санду, а их оппоненты указывают, что ее популярность и так находится на пике. Правы и те, и другие, считает эксперт, но в данном случае важно, что страны, участвовавшие в нынешней встрече, подписали финансовые обязательства на сотни миллионов евро еще до референдума о вступлении страны в ЕС. То есть, даже не зная результатов плебисцита, партнеры показывают, что готовы поддерживать Молдову долгосрочно. «Это было бы слишком дорого для простого пиара», - говорит Андрей Курэрару.

Сама Майя Санду присутствовала на мероприятии, но ограничилась коротким посланием. Она отметила, что Молдова не одинока на пути в ЕС, а поддержка партнерских государств была значительной. «История научила нас, что ни одна страна не смогла добиться экономического успеха без первоначальной поддержки и партнерства. Именно за такой помощью мы обратились к нашим партнерам», - сказала Майя Санду.

«Уже не поддержка, а партнерство»

Одним из главных результатов пятой конференции стало ее переформатирование из Платформы поддержки в Платформу партнерства. На итоговой пресс-конференции вице-премьер и глава МИД Молдовы Михай Попшой с удовлетворением констатировал, что «самый трудный период уже преодолен, и пришла пора планировать среднесрочные и долгосрочные проекты».

Его поддержала и глава МИД Германии Анналена Бербок, назвав этот проект «историей успеха смелых и стойких людей». «Платформа партнерства сегодня преуспела в переходе от антикризисных мер к плановым стратегиям», - сказала Анналена Бербок.

Кроме того, Бербок пообещала дальнейшую поддержку Молдове на пути в ЕС. Долгосрочную поддержку Кишиневу пообещал и министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Он напомнил, что «война, которая приносит много горя украинскому народу и негативно влияет на экономику и безопасность Европы продолжается» , поэтому движение Молдовы в ЕС потребует беспрецедентных усилий для реформ. Но эти реформы и помогут стране присоединиться к ЕС.

Глава МИД Румынии, еще одного основателя Платформы, Луминица Одобеску подчеркнула, что Молдова за последний год как раз в проведении реформ показала впечатляющие результаты. Она призвала партнеров улучшить бизнес-среду в стране для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, что повлечет улучшение и социального обеспечения граждан. «Это новые задачи для нас», - заключила Луминица Одобеску.

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