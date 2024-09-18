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Министр обороны Израиля заявил о начале новой фазы войны на севере

  • 18.09.2024, 20:06
  • 1,370
Министр обороны Израиля заявил о начале новой фазы войны на севере
Йоав Галлант

Йоав Галлант назвал цели.

Израиль переносит «центр тяжести военных усилий» на северное направлени (на севере Израиль граничит с Ливаном), начинается «новая фаза» войны, заявил израильский министр обороны Йоав Галлант.

«Центр тяжести перемещается на север. Мы перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север. <...> Я считаю, что мы находимся на пороге новой фазы этой войны, и нам нужно адаптироваться», — сказал он.

По словам министра, цели Израиля в войне на севере «ясны и просты»: «безопасно вернуть жителей городов на севере в их дома». «Мы не забыли о заложниках и не забыли о своих задачах на юге. Это наш долг, и мы его выполняем одновременно», — добавил Галлант.

Ранее Ynet и Haaretz сообщили, что на фоне «пейджинговой атаки» ЦАХАЛ решила перебросить одно из своих подразделений — 98-ю дивизию — из сектора Газа на границу с Ливаном. Как отмечает Ynet, всего в секторе Газа было три дивизии ЦАХАЛ — 98-я, 162-я и 252-я. Первая состоит из бригад коммандос и парашютно-десантных войск. Решение о ее переброске было принято «в ожидании потенциальной эскалации».

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