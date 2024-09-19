Таможня не выпустила из Беларуси раритетное и очень дорогое авто 2 19.09.2024, 10:47

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Владельцу назначили огромный штраф.

В прошлом году россиянин попытался незаконно вывезти из Беларуси советский автомобиль ЗИС-110, выпущенный в 1947 году и признанный культурной ценностью. Как выяснилось, в июле его судили и назначили штраф в десятки тысяч рублей, о чем сообщила пресс-служба Гродненского областного суда.

Попытка вывоза произошла 23 сентября 2023 года, когда гражданин России на ЗИС-110 пытался пересечь границу с Литвой через пункт «Каменный Лог». Автомобиль не был задекларирован и на него отсутствовали необходимые разрешительные документы. В соответствии с законодательством, машины, выпущенные до 1 января 1951 года, относятся к культурным ценностям и подлежат обязательной декларации при пересечении границы. ЗИС-110 оценили почти в 610 000 рублей (примерно $190 000).

Суд Октябрьского района Гродно 25 июля рассмотрел дело по ч. 4 ст. 15.5 КоАП (Недекларирование или предоставление ложных сведений о товарах). Выяснилось, что россиянин проехал через «зелёеный коридор», не предоставив документы на автомобиль, зарегистрированный в Алматы, Казахстан.

По решению суда, ему назначили штраф в размере 10% от стоимости автомобиля — 60 946 рублей (около $19 000). Постановление суда не было обжаловано и вступило в силу.

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