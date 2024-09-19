Трактор Belarus станет частично китайским 19.09.2024, 21:16

Совместные с китайцами проекты МТЗ пытается продвинуть уже несколько лет.

МТЗ планирует создать трактор совместно с китайскими производителями, сообщается в Telegram-канале предприятия.

«Подписана дорожная карта по разработке 350-сильного трактора с электроприводом на постоянных магнитах. В перспективе на территории КНР планируется организовать производство таких машин для последующей реализации на китайском рынке», – рассказали на МТЗ.

Производственная мощность, как заявляется, – 2500 тракторов в год.

Совместные с китайцами проекты белорусский производитель пытается продвинуть уже несколько лет. В 2020-2021 годах даже проходил испытания прототип трактора, который минчане предлагали собирать в Поднебесной. В КНР также поставлялась техника для прохождения сертификации. Однако до создания сборочного производства дело так и не дошло.

Сейчас совместный проект МТЗ готов запустить также и в сотрудничестве с Китайско-Белорусским высокотехнологичным аэрокосмическим центром исследований и разработок.

«Сейчас мы вместе с партнерами занимаемся адаптацией двигателя China 4 для Belarus 3522 с учетом требований стандартов КНР. В следующем году рассчитываем провести эксплуатационные испытания и сертификацию», – поделились планами на предприятии.

Также в Китае может быть создано еще одно совместное производство – по сборке гусеничных тракторов Belarus.

Но пока это проекты на перспективу. Что касается реального сотрудничества, то МТЗ в 2024 и 2025 годах планирует закупить более 30 единиц оборудования из КНР на сумму, превышающую Br40 млн.

В частности, на завод поставят китайские плавильную систему для литейного цеха и автоматическую пескоструйную камеру.

«Ожидается также, что цеха МТЗ пополнят 15 токарных станков, 7 горизонтальных, 4 фрезерно-центровальных и 3 горизонтальных фрезерных обрабатывающих центра с ЧПУ», – сообщили на заводе.

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