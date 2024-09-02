Пророссийская АдГ лидирует на немецких региональных выборах в Тюрингии

Пророссийская АдГ лидирует на немецких региональных выборах в Тюрингии12
- 2.09.2024, 8:00
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И получает 32,8% голосов.
Пророссийская партия Альтернатива для Германии (АдГ) занимает первое место на выборах в немецкой федеральной земле Тюрингия, которые состоялись в воскресенье, 1 сентября. Согласно прогнозам, АдГ получает 32,8% голосов избирателей, пишет DW.
Второе место занимает консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) — 23,8%. Созданная недавно левопопулистская партия Союз Сары Вагенкнехт занимает третье место — 15,5%. Левая партия финиширует четвертой — 12,9%, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — пятой, 6,1%.
Зеленые не преодолели проходной барьер в пять процентов, набрав 3,3%, указывает издание.
Таким образом, Альтернатива для Германии может стать первой ультраправой партией, которая победит на региональных выборах в Германии со времен Второй мировой войны, что даст ей беспрецедентную власть, даже если другие партии, вероятно, отстранят ее от власти.