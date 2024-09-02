Пророссийская АдГ лидирует на немецких региональных выборах в Тюрингии 12 2.09.2024, 8:00

3,080

И получает 32,8% голосов.

Пророссийская партия Альтернатива для Германии (АдГ) занимает первое место на выборах в немецкой федеральной земле Тюрингия, которые состоялись в воскресенье, 1 сентября. Согласно прогнозам, АдГ получает 32,8% голосов избирателей, пишет DW.

Второе место занимает консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) — 23,8%. Созданная недавно левопопулистская партия Союз Сары Вагенкнехт занимает третье место — 15,5%. Левая партия финиширует четвертой — 12,9%, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — пятой, 6,1%.

Зеленые не преодолели проходной барьер в пять процентов, набрав 3,3%, указывает издание.

Таким образом, Альтернатива для Германии может стать первой ультраправой партией, которая победит на региональных выборах в Германии со времен Второй мировой войны, что даст ей беспрецедентную власть, даже если другие партии, вероятно, отстранят ее от власти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com