Литва перекрыла еще один канал контрабанды сигарет из Беларуси 3 2.09.2024, 12:17

2,918

Фото: SkaMuitinės (МКТ)

Контрабанду перевозили в вагонах со щебнем.

Криминальная служба SkaMuitinės (МКТ) начала два досудебных расследования по делу изъятия контрабанды сигарет 28 августа на железнодорожном вокзале Кены.

Сотрудники таможни и пограничники, проверив системой рентгеновского контроля состав, в трех вагонах нашли контрабандные сигареты стоимостью около 57 тыс. евро. Эти вагоны использовались для перевозки щебня транзитом через Литву в Калининградскую область России, пишет DELFI.

«В среду 26 августа, около 13 часов сотрудники Вильнюсской территориальной таможни провели детальную проверку грузовых вагонов поезда следующего из Беларуси. В ходе проверки в двух вагонах, следовавших транзитом через Литву в Калининградскую область России, были обнаружены контрабандные сигареты», - сообщили в таможне.

Как это принято в последнее время, пачки сигарет упаковывают в огромные узкие пакеты, похожие на чемоданы, завернутые в слой полиэтилена, прислоненные к стенам металлических вагонов и засыпанные щебнем. Пакеты связывали веревками и делали ручки, чтобы пакеты можно было легче и быстрее вытаскивать из-под песка. Всего в обоих вагонах обнаружено 8820 пачек белорусских сигарет Fest, сообщает МКТ.

Еще одна партия контрабанды была обнаружена в тот же день - таможенниками в 21 час, после проверки еще одного поезда, прибывшего из Беларуси, тоже с гранитным щебнем. Аналогично упакованные и спрятанные сигареты были обнаружены и в одном из вагонов поезда - 4050 пачек сигарет NZ Gold. Всего в тот день таможенники задержали 12 870 пачек сигарет, стоимость которых с учетом налогов составляет 57 785 евро.

В Вильнюсском отделении МКТ начаты два досудебных расследования по фактам контрабанды, которые ведут прокуроры Вильнюсской районной прокуратуры. В этом году сотрудники МКТ уже начали 19 досудебных расследований по фактам перевозки контрабанды по железной дороге. В ходе них были задержаны более 177 тысяч пачек нелегальных белорусских сигарет, стоимость которых (с учетом налогов) составляет 769 тыс. евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com