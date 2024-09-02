После слухов о смерти Лавров показался на публике и наговорил лишнего 3 2.09.2024, 16:46

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Он выступил со странными заявлениями перед студентами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неожиданно появился на публике после слухов о его смерти и сделал несколько громких заявлений. Он выступил перед студентами и преподавателями Московского университета, рассказав про «недружественные шаги», защиту морских поставок и безопасность атомных электростанций.

Об этом сообщили российские СМИ. Однако остается неясным, почему Лавров выбрал именно студентов в качестве аудитории для своих заявлений.

Глава МИД РФ отметил, что страна открыта для контактов с западными государствами, но будет жестко реагировать на «недружественные шаги».

«Турция весной пыталась возобновить договоренности по защите морских поставок продовольствия, Россия была к этому готова. Во время переговоров с участием Турции по безопасности коммерческого судоходства Киев предлагал включить в документ пункт о безопасности АЭС, Россия была готова согласиться с этим предложением, но позже Киев от ее сам отказался», — отметил Лавров.

Напомним, постоянный представитель Украины при Совете Безопасности ООН Сергей Кислица ранее намекнул на возможную смерть Лаврова.

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