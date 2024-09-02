За два года число литовцев, посетивших Беларусь, сократилось в пять раз 2.09.2024, 18:03

Число выездов сократилось после закрытия двух пограничных переходов.

Число граждан Литвы, посетивших Беларусь, за два года сократилось в пять раз, пишет LRT со ссылкой на данные Службы охраны государственной границы Литвы.

В августе этого года литовцы ездили к нам десять тысяч раз (из них «уникальных выездов» — 7358, остальные — «повторные»). В августе 2022 года этот показатель составлял 50 тысяч раз, а в августе прошлого года — 33 тысячи.

Резкое сокращение числа выездов в Беларусь произошло после того, как Литва закрыла еще два международных пункта пропуска на границе с Беларусью: «Райгардас» (с беларусской стороны — «Привалка») и «Лаворишкес» («Котловка). В августе 2023 года была приостановлена работа пунктов пропуска «Тверячюс» («Видзы») и «Шумскас» («Лоша»).

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