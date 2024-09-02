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Московский НПЗ остановил половину мощностей

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  • 2.09.2024, 21:22
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Московский НПЗ остановил половину мощностей

Завод атаковали украинские дроны.

Московский нефтеперерабатывающий завод остановил около половины своих мощностей из-за налета украинских дронов в воскресенье, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Принадлежащий «Газпром нефти» завод, который обеспечивает каждый третий проданный литр бензина в Москве и является крупнейшим поставщиком керосина для столичных аэропортов, был вынужден остановить комбинированную установку переработки нефти (КУПН) Евро+, утверждают источники агентства.

По их данным, на установке мощностью 6 млн тонн нефти в год произошел пожар и был поврежден один из трубопроводов после того, как утром 1 сентября на оборудование упал беспилотник.

На ремонт установки уйдет примерно 5-6 дней и завод планирует перезапустить ее к концу текущей недели, уверяют источники Reuters. Однако на время ремонта НПЗ существенно сократит производство и продажи автобензина, а также дизельного топлива как крупным, так и мелким оптом.

В прошлом году Московский НПЗ переработал 11,6 млн тонн нефти и выпустил 2,6 млн тонн бензина, 3,3 млн тонн дизтоплива, а также 0,9 млн тонн авиакеросина.

Атака беспилотников, в результате которой пострадал завод, стала крупнейшей с начала войны, отчитывалось в воскресенье российское Минобороны. По данным военного ведомства, налет охватил 15 регионов страны, в нем были задействованы более 158 БПЛА.

Мэр Сергей Собянин заявлял в воскресенье, что на НПЗ загорелось «отдельно стоящее техническое помещение». Впрочем, пожару был присвоен максимальный — пятый — уровень сложности, а к его тушению привлекли вертолеты МЧС и пожарные подразделения из всех округов Москвы.

Также три беспилотника атаковали Каширскую ГРЭС на берегу Оки в Московской области. Глава Каширы Михаил Шувалов заявил, что «жертв и разрушений нет, пожара не последовало», а «электроэнергия исправно подается абонентам». При этом очевидцы опубликовали видео, на котором виден взрыв в районе станции.

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