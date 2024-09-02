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Глава МИД Польши отправился с официальным визитом в страны Юго-Восточной Азии

  • 2.09.2024, 22:21
Глава МИД Польши отправился с официальным визитом в страны Юго-Восточной Азии

Визит направлен на установление более широкого сотрудничества в этом быстро развивающемся регионе.

Визит министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в страны Юго-Восточной Азии направлен на установление более широкого сотрудничества в этом быстро развивающемся регионе, передает «Польское радио».

Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский подчеркнул, что сотрудничество будет охватывать различные сферы:

«У нас там есть как политические интересы, связанные с международным сотрудничеством, так и экономические. Польша тесно сотрудничает с Индонезией в сфере вооружений, особенно в области вертолетов. Мы также планируем развивать торговлю польской сельскохозяйственной продукцией. Мы хотим наладить технологическое сотрудничество в области космических технологий, зеленого водорода и кибертехнологий. Это регион, где Польша должна иметь свое присутствие».

Как сообщил Павел Вронский, помимо встреч с государственными деятелями региона, министр Сикорский также прочтет несколько лекций. Сегодня, после встречи с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом и министрами иностранных дел и безопасности, глава польской дипломатии выступит в Международном институте стратегических исследований, где прочтет открытую лекцию на тему «Европа: противостояние империализму XXI века».

В последующие дни министр Сикорский посетит Куала-Лумпур в Малайзии и Манилу, столицу Филиппин.

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