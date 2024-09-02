Польша продлит действие буферной зоны на границе с Беларусью 3 2.09.2024, 22:40

Еще на 90 дней.

МВД Польши согласовало проект продления действия буферной зоны на границе с Беларусью с 11 сентября еще на 90 дней. Территориальный охват зоны при этом останется прежним, сообщил замминистра Чеслав Мрочек.

В МВД пришли к выводу, что действие ограничений на границе приносит пользу, а их негативное социальное и экономическое воздействие небольшое. Министерство уже провело соответствующие консультации с местными органами власти.

Буферная зона на польско-белорусской границе начала действовать с 13 июня 2024 года и стала ответом Польши на смерть польского солдата, которому один из мигрантов нанес смертельное ранение.

Зона охватывает отрезок границы протяженностью 60,67 километра, в том числе на протяжении 44 километров ее глубина составляет лишь 200 метров от линии границы, а на протяжении около 16 километров она углубляется на территорию Польши примерно на 2 километра. Участки с более широкой зоной находятся на территории заповедника и в основном не включают населенные пункты и туристические маршруты.

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