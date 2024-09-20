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Израиль нанес мощный удар по ракетным установкам «Хезболлы»

  • 20.09.2024, 9:26
Израиль нанес мощный удар по ракетным установкам «Хезболлы»

На юге Ливана.

Израильские силы обороны в четверг вечером нанесли массированный удар по ракетным позициям «Хезболлы» на юге Ливана.

По информации ЦАХАЛа, удары были нанесены в общей сложности примерно по 100 пусковым установкам и другой военной инфраструктуре, в том числе местам складирования ракет, подготовленных к запуску.

Налет последовал за серией взрывов пейджеров и раций боевиков «Хезболлы», которая произошла в первой половине недели.

По информации Reuters, источники в ливанских силах безопасности назвали удары самыми мощными с начала конфликта в октябре прошлого года.

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