Израиль нанес мощный удар по ракетным установкам «Хезболлы»
- 20.09.2024, 9:26
На юге Ливана.
Израильские силы обороны в четверг вечером нанесли массированный удар по ракетным позициям «Хезболлы» на юге Ливана.
По информации ЦАХАЛа, удары были нанесены в общей сложности примерно по 100 пусковым установкам и другой военной инфраструктуре, в том числе местам складирования ракет, подготовленных к запуску.
Налет последовал за серией взрывов пейджеров и раций боевиков «Хезболлы», которая произошла в первой половине недели.
По информации Reuters, источники в ливанских силах безопасности назвали удары самыми мощными с начала конфликта в октябре прошлого года.