ВСУ пошли в наступление в Глушковском районе Курской области 20.09.2024, 10:42

3,024

Украинские силы продвинулись возле Любимовки.

Силы обороны Украины продвинулись на Курском направлении в районе Любимовки, также есть значительные успехи в Глушковском районе Курской области. Об этом лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» сообщил в Telegram-канале «Офицер+».

«На Курском направлении продвижение и положительные новости в районе Любимовки. Также подразделения СОУ преуспевают в Глушковском районе», — говорится в публикации.

Он умолчал о подробностях, сославшись на режим «тотальной информационной тишины».

«Держу кулаки за то, чтобы скоро вы сами все узнали», — также отмечается в сообщении.

В сводке Генштаба ВСУ говорится о продолжении операции ВСУ в Курской области.

«Авиация врага продолжает бомбить свою территорию», — говорится в сводке. Отмечается, что за минувшие сутки российские самолеты нанесли восемнадцать авиаударов, сбросив при этом 27 КАБов.

Напомним, что войска РФ атаковали Украину ночью «Шахедами». Взрывы слышали во многих регионах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com