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ВСУ пошли в наступление в Глушковском районе Курской области

  • 20.09.2024, 10:42
  • 3,024
ВСУ пошли в наступление в Глушковском районе Курской области

Украинские силы продвинулись возле Любимовки.

Силы обороны Украины продвинулись на Курском направлении в районе Любимовки, также есть значительные успехи в Глушковском районе Курской области. Об этом лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» сообщил в Telegram-канале «Офицер+».

«На Курском направлении продвижение и положительные новости в районе Любимовки. Также подразделения СОУ преуспевают в Глушковском районе», — говорится в публикации.

Он умолчал о подробностях, сославшись на режим «тотальной информационной тишины».

«Держу кулаки за то, чтобы скоро вы сами все узнали», — также отмечается в сообщении.

В сводке Генштаба ВСУ говорится о продолжении операции ВСУ в Курской области.

«Авиация врага продолжает бомбить свою территорию», — говорится в сводке. Отмечается, что за минувшие сутки российские самолеты нанесли восемнадцать авиаударов, сбросив при этом 27 КАБов.

Напомним, что войска РФ атаковали Украину ночью «Шахедами». Взрывы слышали во многих регионах.

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