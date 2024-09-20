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Новую недорогую модель Mazda для Европы показали на живых фото

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  • 20.09.2024, 12:29
  • 1,530
Новую недорогую модель Mazda для Европы показали на живых фото

Электрический автомобиль уже представили официально.

Модель Mazda 6 прошла неожиданную модернизацию и уже почти готова отправиться в продажу в Европе, даже несмотря на китайское происхождение. Этот автомобиль впервые показали на живых фото.

Это именно вариант в спецификации для европейского рынка. Седан Mazda EZ-6 проходит испытания в Германии. Производитель делает вид, что мы еще не видели эту машину, поэтому использует маскировочную пленку на кузове. Детали сообщает (Carscoops https://www.carscoops.com/2024/09/europes-mazda-ez-6-sedan-spied-ahead-of-imminent-debut/).

На самом деле это недорогая машина из КНР. Changan Deepal SL03 – это китайский автомобиль, который использован в качестве основы для новой Mazda EZ-6. В продажу машина отправится до конца 2024 года и в Европе, и в Китае.

Крупный автомобиль выполнили в современном стиле японской компании с крупной панелью вместо фальшрадиаторной решетки и длинными фарами. Запас хода – около 600 км. Цена Mazda EZ-6 еще не объявлена, но за Changan Deepal SL03 просят около 20 000 долларов. Вот и ориентир.

Вдобавок покупателям предложат гибридный вариант модели. Запас хода в этом случае достигнет 1000 км.

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