Военным и госслужащим в Украине запретили пользоваться Telegram 8 20.09.2024, 14:02

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Но есть и исключения.

Военным и госслужащим в Украине запретили использовать Telegram на служебных устройствах. Но есть и исключения.

Об этом сообщает СНБО.

«Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Представители Сил обороны, принимавшие участие в заседании, отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д.

«С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установления и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры», - добавили участники.

Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

«Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram - это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности», - заявил во время заседания глава ГУР Кирилл Буданов.

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