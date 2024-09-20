ВСУ взяли в плен большую группу российских военных

ВСУ взяли в плен большую группу российских военных2
- 20.09.2024, 16:16
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Важное пополнение обменного фонда.
Бойцы ВСУ захватили в плен большую группу российских солдат. Это важное пополнение обменного фонда, учитывая, что Россия удерживает в плену множество украинцев, захваченных еще в начале полномасштабного вторжения.
Про захват пленных сообщили в Telegram-канале «Exilenova+», где также опубликовали соответствующее видео, смонтированное из кадров, снятых украинскими воинами.
Детали операции не раскрываются, но есть предположение, что это произошло в Курской области РФ, так как большинство подобных случаев происходят именно там в последнее время.