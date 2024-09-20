закрыть
20 сентября 2024, пятница, 16:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ взяли в плен большую группу российских военных

2
  • 20.09.2024, 16:16
  • 3,690
ВСУ взяли в плен большую группу российских военных

Важное пополнение обменного фонда.

Бойцы ВСУ захватили в плен большую группу российских солдат. Это важное пополнение обменного фонда, учитывая, что Россия удерживает в плену множество украинцев, захваченных еще в начале полномасштабного вторжения.

Про захват пленных сообщили в Telegram-канале «Exilenova+», где также опубликовали соответствующее видео, смонтированное из кадров, снятых украинскими воинами.

Детали операции не раскрываются, но есть предположение, что это произошло в Курской области РФ, так как большинство подобных случаев происходят именно там в последнее время.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина