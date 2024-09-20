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Польская прокуратура выступила с заявлением по делу о нападении на российского оппозиционера Волкова

  • 20.09.2024, 17:06
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Польская прокуратура выступила с заявлением по делу о нападении на российского оппозиционера Волкова

В расследовании фигурируют восемь подозреваемых.

Польская прокуратура сообщила, что проводит расследование нападения на российских оппозиционеров, связанных с Фондом борьбы с коррупцией, созданного Алексеем Навальным.

В расследовании есть восемь подозреваемых. На прошлой неделе обвинения были предъявлены гражданину России, подозреваемому в организации избиения Леонида Волкова.

Приводим заявление прокуратуры.

«13 сентября 2024 года в Польше был задержан гражданин России Анатолий Б.

Прокурор Мазовецкого отдела по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Варшаве предъявил ему три обвинения, в том числе обвинение в организации избиения российского оппозиционера Леонида В. из-за его взглядов и гражданства, а также политической деятельности. По ходатайству прокурора районный суд Варшавы применил к подозреваемому временный арест сроком на 3 месяца.

Избиение Леонида В. произошло 12 марта 2024 года в Вильнюсе. По его словам, насилие использовалось для запугивания потерпевшего из-за его политической деятельности.

В связи с этим событием 3 апреля этого года в Варшаве были задержаны два поляка: Игор С. и Максимилиан К.. После начала расследования прокурор предъявил задержанным обвинения в применении насилия в отношении Леонида В. из-за его взглядов и гражданства, а также политической деятельности. В отношении подозреваемых суд наложил временный арест.

В последующие месяцы были задержаны еще несколько человек. В настоящее время в расследовании фигурируют восемь подозреваемых, в отношении четырех из которых применяется мера пресечения в виде временного ареста. Среди подозреваемых — шесть поляков, один белорус и один россиянин (Анатолий Б.).

Расследование носит многоэтапный характер и касается нападения на российских оппозиционеров, связанных с Фондом борьбы с коррупцией, созданным Алексеем Навальным. Разбирательство включает события, которые произошли как в Европе (включая Вильнюс), так и в Южной и Северной Америке.

Расследование ведется совместно с Агентством внутренней безопасности», — говорится в заявлении прокуратуры.

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