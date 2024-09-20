Флагман нового поколения: что известно о революционном Mercedes-Benz S-Class EV 20.09.2024, 17:16

В компании Mercedes заявили о начале процесса разработки.

Mercedes-Benz рано вошел в мир электрики с EQS, но не без нюансов. В то время как его конкуренты класса люкс в большинстве своем придерживались традиционного стиля для электромобилей, Mercedes попытался увеличить пространство – результатом стал просторный салон, заключенный в «кузове-луковице», резко критиковавшийся экспертами.

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что в настоящее время разрабатывается новый Mercedes-Benz S-Class EV. Детали рассказало издание Motor1.

По предварительной информации, в следующем поколении Mercedes будет две модели S-класса, одна из которых – электрическая. В этом отношении это будет S-класс, но конкретные субмодели очерчат отличия силовых агрегатов.

Будущий электрический S-Class будет иметь более традиционный стиль седана по сравнению с текущим EQS. Несмотря на критику линейки EQ, Каллениус подтвердил, что S-Class с электрическим двигателем и системой сгорания будет иметь подобный дизайн.

Важно отметить, что, хотя седаны EV и ICE будут иметь схожий дизайн, они будут использовать разные платформы. По слухам, архитектура MRA текущего S-класса будет модифицирована для использования в модели следующего поколения, тогда как электрический S-класс будет иметь шасси MB.EA Large. Таким образом, мы не ожидаем, что седаны будут идентичны, как варианты G-класса.

Mercedes, вероятно, откажется от большинства сенсорных емкостных элементов управления вместо настоящих жестких кнопок.

Пока нет информации о мощности, запасе хода и емкости зарядки. Тем не менее, нет никаких оснований полагать, что он будет менее мощным или способным, чем EQS. Это означает варианты с одним или двумя двигателями, предположительно от 360 лошадиных сил до 500 лошадиных сил для моделей с двойным двигателем. Аккумуляторные батареи мощностью более 100,0 киловатт-часов с запасом хода от 500 до 800 км также не исключены.

Электрическая модель выйдет на рынок, по предварительным оценкам, к концу десятилетия.

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