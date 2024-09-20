СМИ: Эрдоган добивается встречи с Харрис в Нью-Йорке 1 20.09.2024, 19:49

Реджеп Тайип Эрдоган

Для улучшения отношений с США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) добивается встречи с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Камалой Харрис в Нью-Йорке с целью поддержать тенденцию на улучшение отношений между двумя государствами, пишет Bloomberg.

По информации источника, Эрдоган ждет ответа от Харрис и готов встретиться с ее напарником по президентской гонке Тимом Уолцем. При этом ни министерство иностранных дел Турции, ни Белый Дом не давали комментариев по этому поводу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com