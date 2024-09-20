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СМИ: Эрдоган добивается встречи с Харрис в Нью-Йорке

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  • 20.09.2024, 19:49
СМИ: Эрдоган добивается встречи с Харрис в Нью-Йорке
Реджеп Тайип Эрдоган

Для улучшения отношений с США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) добивается встречи с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Камалой Харрис в Нью-Йорке с целью поддержать тенденцию на улучшение отношений между двумя государствами, пишет Bloomberg.

По информации источника, Эрдоган ждет ответа от Харрис и готов встретиться с ее напарником по президентской гонке Тимом Уолцем. При этом ни министерство иностранных дел Турции, ни Белый Дом не давали комментариев по этому поводу.

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