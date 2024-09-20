Белорусы массово уклоняются от службы в лукашенковской армии 3 20.09.2024, 22:57

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Многие не являются в военкоматы.

Жителя Марьиной Горки наказали за уклонение от призыва в белорусскую армию 360 часами общественных работ.

Как пишет районная газета, в суде 21-летний парень вину не признал и сказал, что не явился в военкомат, поскольку не мог уйти с работы. Где он работает, издание не уточнило.

Суд не признал его объяснение основанием для неявки. Недавно житель Березы объяснил неявку в военкомат тем, что «боялся врачей». Его оштрафовали на 4800 рублей.

Как отмечает «Еврорадио», суды над уклонистами проходят по всей стране. Не всех наказывают штрафами или отправляют на общественные работы, некоторых — в колонии и на «химию». В 2023 году за уклонение от воинского призыва было осуждено 266 человек.

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