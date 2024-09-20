Белорусы массово уклоняются от службы в лукашенковской армии

Белорусы массово уклоняются от службы в лукашенковской армии3
- 20.09.2024, 22:57
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Многие не являются в военкоматы.
Жителя Марьиной Горки наказали за уклонение от призыва в белорусскую армию 360 часами общественных работ.
Как пишет районная газета, в суде 21-летний парень вину не признал и сказал, что не явился в военкомат, поскольку не мог уйти с работы. Где он работает, издание не уточнило.
Суд не признал его объяснение основанием для неявки. Недавно житель Березы объяснил неявку в военкомат тем, что «боялся врачей». Его оштрафовали на 4800 рублей.
Как отмечает «Еврорадио», суды над уклонистами проходят по всей стране. Не всех наказывают штрафами или отправляют на общественные работы, некоторых — в колонии и на «химию». В 2023 году за уклонение от воинского призыва было осуждено 266 человек.