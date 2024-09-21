Huawei первой выпустила складывающийся втрое телефон 2 21.09.2024, 13:45

Он сразу стал хитом.

В Китае стартовали официальные продажи Huawei Mate XT, который произвел настоящий фурор в мобильном мире и собрал более 6 млн. предварительных заказов на родине. Смартфон получил инновационный дизайн и складывается втрое.

В сложенном виде им можно пользоваться как обычным телефоном диагональю 6.4 дюйма, а в разложенном – это уже полноценный планшет на 10.2 дюйма. У него OLED-матрица с 3K-разрешением, а весит устройство 238 г.

Цены на новинку стартуют от 2800 долларов за 16/256 ГБ, версии с объемом памяти 512 ГБ и 1 ТБ доступны за $3089 и $3370. В связи с тем, что количество экземпляров инновационной модели ограничено, цены у перекупщиков порой доходят до 10 000 долларов, пишут китайские СМИ.

Huawei Mate XT также получил аккумулятор емкостью 5600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной 50 Вт. Основная камера представлена датчиками с разрешением 50, 12 и 12 Мп, фронтальная камера – 8-мегапиксельная. Не обошлось и без ИИ-функций для обработки изображений.

Статистика продаж показывает, что складные телефоны в последние годы обрели большую популярность среди пользователей – даже несмотря на высокий ценник и проблемы со складками. Например, в свежем рейтинге удовлетворенности AnTuTu первое место занимает складной Honor Magic V2.

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