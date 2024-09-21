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Белоруска сходила в аптеку и получила 11 лет строгого режима

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  • 21.09.2024, 15:55
  • 8,892
Белоруска сходила в аптеку и получила 11 лет строгого режима

А также огромный штраф.

В столице 39-летняя женщина решила хитро обойти систему и купить лекарства по поддельному рецепту, но вместо желанных препаратов получила большой тюремный срок — 11 лет и 1 месяц колонии строгого режима.

Как сообщают «Минск-Новости», эта женщина уже состояла на учете у врача-нарколога и ранее трижды была судима, в том числе за оборот запрещенных веществ и использование поддельных документов. На этот раз она решила обмануть фармацевтов: по совету знакомого раздобыла чистый рецептурный бланк, заполнила его и отправилась в аптеку.

Однако фармацевт, заподозрив неладное, попросила женщину подождать и вызвала милицию. Вскоре ее задержали, а затем возбудили уголовное дело за использование заведомо поддельного документа.

Суд учел все предыдущие преступления осужденной и вынес суровый приговор: 11 лет колонии строгого режима, а также штраф в 12 000 рублей. Кроме того, женщину обязали пройти принудительное лечение от наркомании.

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