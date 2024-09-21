В США робот-полицейский задержал преступника 2 21.09.2024, 17:37

2,192

При помощи перцового спрея.

В американском штате Техас робот-полицейский обезвредил и задержал вооруженного преступника.

Как сообщает New York Post, 39-летний Феликс Де Ла Роса находился в розыске и был обнаружен в мотеле. При попытке арестовать его он открыл огонь по полицейским. В ответ на угрозу офицеры решили привлечь робота для нейтрализации ситуации.

Робот сначала распылил перцовый спрей на преступника, а когда тот попытался сбежать, переехал его, тем самым полностью обезвредив.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com