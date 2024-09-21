В США робот-полицейский задержал преступника

В США робот-полицейский задержал преступника2
- 21.09.2024, 17:37
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При помощи перцового спрея.
В американском штате Техас робот-полицейский обезвредил и задержал вооруженного преступника.
Как сообщает New York Post, 39-летний Феликс Де Ла Роса находился в розыске и был обнаружен в мотеле. При попытке арестовать его он открыл огонь по полицейским. В ответ на угрозу офицеры решили привлечь робота для нейтрализации ситуации.
Робот сначала распылил перцовый спрей на преступника, а когда тот попытался сбежать, переехал его, тем самым полностью обезвредив.