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В США робот-полицейский задержал преступника

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  • 21.09.2024, 17:37
  • 2,192
В США робот-полицейский задержал преступника

При помощи перцового спрея.

В американском штате Техас робот-полицейский обезвредил и задержал вооруженного преступника.

Как сообщает New York Post, 39-летний Феликс Де Ла Роса находился в розыске и был обнаружен в мотеле. При попытке арестовать его он открыл огонь по полицейским. В ответ на угрозу офицеры решили привлечь робота для нейтрализации ситуации.

Робот сначала распылил перцовый спрей на преступника, а когда тот попытался сбежать, переехал его, тем самым полностью обезвредив.

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