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В США мужчина смог силой мысли управлять умным домом

  • 21.09.2024, 19:20
  • 1,208
В США мужчина смог силой мысли управлять умным домом

И даже делать онлайн-покупки.

Мужчина из США, который страдает боковым амиотрофическим склерозом и практически не может двигаться, воспользовался виртуальным помощником с помощью нейроинтерфейса, пишет «Нож».

Он смог усилием мысли выбирать индивидуально настроенные пункты меню, которые запускают различные функции, при этом ему не потребовалось использовать руки или голос.

Мужчина смогу включить и выключить свет, управлять умным домом, проигрывать музыку и видео, звонить по видеосвязи, читать книг на Kindle и совершать покупки на Amazon.

Во всем этом ему помогла электрофизиологическая платформа Synchron, которая располагается в крупном сосуде над двигательной корой мозга и позволяет как записывать ее сигналы, так и проводить электростимуляцию.

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