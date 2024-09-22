Американец поехал воевать за Россию, но его запытали до смерти
- 22.09.2024, 1:33
Российские власти это признали.
Следственный комитет России завершил расследование дела о гибели американского гражданина Рассела Бентли, воевавшего на стороне террористов из «ДНР», сообщает РБК.
По данным следствия, к смерти Рассела Бентли, известного под позывным Техас, причастны четверо российских военнослужащих. Главное военное следственное управление СК России установило обстоятельства преступления и предъявило обвинения Виталию Вансяцкому, Владиславу Агальцеву, Владимиру Бажину и Андрею Иорданову.
Следователи утверждают, что 8 апреля 2024 года трое обвиняемых — Вансяцкий, Агальцев и Иорданов — применили к Бентли физическое насилие и пытки, что привело к смерти американца. После этого они подорвали автомобиль с телом погибшего. Четвертый обвиняемый, Бажин, по версии следствия, переместил останки с места происшествия.