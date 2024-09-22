NYT: ВСУ одной атакой уничтожили трехмесячный запас боеприпасов армии РФ 22.09.2024, 8:36

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Эксперты оценили масштаб разгрома.

Нанесенный на этой неделе в среду удар Сил обороны Украины по складу с боеприпасами вблизи города Торопец Тверской области уничтожил примерно 750 тысяч снарядов, что является трехмесячным запасом российской армии.

Соответствующее заявление руководителя Центра военной разведки Эстонии Антса Кивиселга приводит NYT.

По его словам, влияние этих потерь армии РФ будет ощущаться на поле боя уже в ближайшие недели. «Это запас боеприпасов на два-три месяца», - добавил собеседник.

При этом речь идет только о первом ударе по складам в Тверской области.

Как известно, минувшей ночью украинские военные вновь атаковали арсенал в этом российском регионе.

Эксперты называют разгром материально-технического обеспечения российской армии необходимым условием для победы над Россией.

Без снарядов танки и пушки замолкнут и станут бесполезными, речь идет об уничтожении важнейшего компонента войны.

Тем временем «Схемы» опубликовали снятые спутником фото, на которых показаны последствия сегодняшнего удара по арсеналу в Краснодарском крае, где, в частности, хранились северокорейские снаряды. На снимках видны очаги возгорания и сильное задымление над объектом.

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