Почему в машине слышен странный «скрип»: механик назвал причины 22.09.2024, 9:43

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И предостерег от обычного ремонта.

Автомобильный механик Скотти Килмер рассказал, что значит, когда ваш автомобиль издает странный скрип и как обычный ремонт может лишь усугубить ситуацию. Причину раздражающего шума эксперт объяснил на своем Youtube-канале, передает The Sun.

По его словам, «писк» из-под капота может быть результатом проблемы с ремнем вентилятора.

«Ремень вентилятора - это отрезок синтетической резины, покрытый зубцами изнутри. Он вращается вокруг ряда валов в блоке двигателя и удерживает их во вращении, включая вал, который вращает вентилятор охлаждения, что и дало название ремню. Эти валы являются жизненно важными для бесперебойной работы двигателя, а ремень обеспечивает их синхронизацию друг с другом», - объяснили в издании.

Однако, как и большинство деталей двигателя, ремень вентилятора со временем может изнашиваться и нуждаться в замене до того, как он порвется. Обычно это следует делать каждые 90-160 тысяч километров пробега.

Скотти заметил, что когда ремень вентилятора начинает изнашиваться или теряться натяжение, то он может вызвать скрип. Когда такое происходит, то водители могут смазать ремень средством WD-40, однако автомеханик не советует этого делать, ведь это может принести больше вреда, чем пользы.

«Ремни вентиляторов сделаны так, чтобы работать всухую. Если нанести на них смазку, они могут соскользнуть. Разбрызгивание смазки этого не исправит. Эти ремни должны работать всухую, не смазывайте их», - призвал Скотти.

Эксперт добавил, что на старых автомобилях такую проблему можно решить, подтянув ремень вручную с помощью торцевого ключа. С другой стороны, в новых моделях почти все используют автоматические натяжные устройства, поэтому шум может быть вызван либо растяжением ремня, либо проблемой в одном из валов, которые он приводит в движение.

Решить эту проблему можно, заменив ремень, однако если это не поможет, отвезти машину в местное СТО для проверки.

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