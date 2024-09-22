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Ядерная ракета «Сармат» взорвалась в шахте на полигоне Плесецк в РФ

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  • 22.09.2024, 11:39
  • 5,544
Ядерная ракета «Сармат» взорвалась в шахте на полигоне Плесецк в РФ

На месте полигона образовалась огромная воронка.

Российские силы ядерного сдерживания потерпели неудачу во время новых испытаний межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», способной нести ядерный заряд. OSINT-аналитик MT Anderson опубликовал в соцсети Х спутниковые снимки последствий неудачного запуска на полигоне Плесецк.

На изображениях видно большую воронку, которая образовалась в результате падения ракеты.

«Ракета взорвалась в шахте, оставив огромный кратер и разрушив испытательный полигон», - говорится в заметке.

Пока неизвестно, из-за чего произошла авария. Поскольку ракета «Сармат» имеет ракетный двигатель на жидком топливе, мог произойти инцидент с его детонацией, в результате чего появилась воронка.

Причина аварии остается неизвестной. Вероятно, инцидент произошел из-за детонации жидкотопливного двигателя или во время попытки запуска. На спутниковом снимке также заметно четыре пожарные машины и пожар возле ракетной шахты, что может свидетельствовать о неудачной попытке запуска.

Отмечается, что это уже четвертое проваленное испытание тяжелой МБР «Сармат». Из пяти попыток только одна была успешной - 20 апреля 2022 года.

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