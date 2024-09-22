Взрывы на складах боеприпасов отразятся на действиях РФ в морях 22.09.2024, 13:53

Запасы не бесконечны.

Взрывы на российских складах боеприпасов могут в определенный способ повлиять на действия ВС РФ в Черном и Азовском морях. Такое мнение высказал спикер Военно-морских силы ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире «Еспресо.TV».

По его словам, действия со стороны Украины в российском тылу могут значительно изменить ход боевых действий как по линии боестолкновения, так и в акватории морей.

«Я надеюсь, что уничтожение складов боеприпасов на территории РФ повлияет на действия оккупантов в Черном и Азовском морях. Это просто не может не повлиять на их действия. В любом случае, когда уничтожается тыловая логистика, особенно логистика обеспечения, это должно повлиять на ход боевых действий на линии соприкосновения. Ресурсы у россиян не бесконечны. Да, россияне сразу не почувствуют снарядный голод, но все равно этот момент наступит», — заявил Дмитрий Плетенчук.

Отдельно спикер ВМС ВСУ добавил, что хоть войска противника и пытаются поддерживать интенсивность обстрелов, запасы ракет и ударных дронов не бесконечны. При этом ВС РФ могут попробовать быстро пополнить запасы вооружения.

«Мы же видим сколько дронов они направили по нашей территории в этом месяце. Впрочем, в любом случае, эти запасы не бесконечны. Поэтому, я надеюсь, что на линии боевого соприкосновения и в море, пусть не сразу, взрывы на их складах очень повлияют на их действия», — подытожил Дмитрий Плетенчук.

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