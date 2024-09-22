закрыть
22 сентября 2024, воскресенье, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рейтинг Макрона упал до 25%

  • 22.09.2024, 16:15
  • 1,220
Рейтинг Макрона упал до 25%
Эммануэль Макрон

Впервые со времен протестов «желтых жилетов».

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона упал до 25% впервые со времен разграбления Триумфальной арки на Елисейских полях в Париже во время протестов «желтых жилетов» в 2018 году, пишет Le Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса Ifop. 75% не одобряют его деятельность на посту президента.

Макрон впервые стал президентом в 2017 году, в 2022-м он переизбрался.

Многие из тех, кто поддерживал Макрона до сих пор, обвиняют его в «фиаско роспуска», что сделало «Францию неуправляемой». В июне французский лидер объявил о роспуске парламента после победы правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на выборах в Европарламент. На парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт», она получила 182 места в Национальном собрании. Коалиция президента «Вместе» заняла второе место (168 мест), на третьем оказалось «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы (143 места). При этом никому не удалось получить большинства в парламенте.

После внеочередных выборов в стране разразился политический кризис: Макрон заявил, что не согласится на правительство «Нового народного фронта» и отверг кандидатуру премьер-министра от левых Люси Касте, решив, что она не сможет заручиться доверием депутатов парламента. Назначить премьера он смог лишь спустя два месяца — им стал Мишель Барнье из консервативной партии «Республиканцы». Однако, согласно данным опроса Ifop, 55% французов недовольны назначением Барнье.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина