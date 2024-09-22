Рейтинг Макрона упал до 25% 22.09.2024, 16:15

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Эммануэль Макрон

Впервые со времен протестов «желтых жилетов».

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона упал до 25% впервые со времен разграбления Триумфальной арки на Елисейских полях в Париже во время протестов «желтых жилетов» в 2018 году, пишет Le Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса Ifop. 75% не одобряют его деятельность на посту президента.

Макрон впервые стал президентом в 2017 году, в 2022-м он переизбрался.

Многие из тех, кто поддерживал Макрона до сих пор, обвиняют его в «фиаско роспуска», что сделало «Францию неуправляемой». В июне французский лидер объявил о роспуске парламента после победы правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на выборах в Европарламент. На парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт», она получила 182 места в Национальном собрании. Коалиция президента «Вместе» заняла второе место (168 мест), на третьем оказалось «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы (143 места). При этом никому не удалось получить большинства в парламенте.

После внеочередных выборов в стране разразился политический кризис: Макрон заявил, что не согласится на правительство «Нового народного фронта» и отверг кандидатуру премьер-министра от левых Люси Касте, решив, что она не сможет заручиться доверием депутатов парламента. Назначить премьера он смог лишь спустя два месяца — им стал Мишель Барнье из консервативной партии «Республиканцы». Однако, согласно данным опроса Ifop, 55% французов недовольны назначением Барнье.

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