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Украина запросила еще два типа истребителей у западных стран

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  • 22.09.2024, 17:02
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Украина запросила еще два типа истребителей у западных стран

Киев ведет переговоры о поставках истребителей Gripen и Eurofighte.

Киев ведёт переговоры с западными государствами о поставках истребителей Gripen и Eurofighter, сообщил глава украинского военного ведомства Рустем Умеров.

«Сейчас у нас уже есть от партнеров то, что они дают нам обязательство по F-16, также дают по Mirage-2000. Продолжаются переговоры по истребителям Gripen и Eurofighter Typhoon. Скоро будут результаты, которые мы сможем анонсировать», — сказал телеканалу «Рада».

Он добавил, что Украине необходимо большое количество самолетов для достижения превосходства в воздухе.

В конце мая Швеция заморозила поставку истребителей Gripen. Министр обороны королевства Пол Йонсон говорил, что решение принято по просьбе союзников, которые работают над поставками самолётов F-16.

Первые F-16 уже поступили в страну, об их боевом применении сообщал президент Владимир Зеленский. 26 августа был потерян первый F-16, при крушении погиб пилот Алексей Месь. Среди причин аварии называются ошибка пилота и дружественный огонь.

Eurofighter Typhoon — многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный европейским консорциумом Eurofighter GmbH. Первый полёт самолет совершил в 1994, массово эксплуатируется с 2003 года. Он стоит на вооружении Австрии, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и Омана. Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе. Цена одного самолёта — $120 млн.

JAS 39 Gripen имеет схожие характеристики и также является истребителем 4-го поколения. Он был разработан шведской компанией Saab. Самолет был принят на вооружение ВВС королевства в 1997 году. Истребитель способен выполнять разнообразные задачи и нести различные типы вооружений, в том числе высокоточные бомбы, крылатые и противокорабельные ракеты. Сокращение JAS расшифровывается как Jakt (истребитель), Attack (штурмовик) и Spaning (разведчик).

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