Глава МИД Британии призывал к мужеству в вопросе разрешения Украине на удары вглубь РФ

Глава МИД Британии призывал к мужеству в вопросе разрешения Украине на удары вглубь РФ3
- 22.09.2024, 18:27
- 1,158
Переговоры с США продолжаются.
Глава МИД Британии Дэвид Лемми, комментируя переговоры с США по поводу разрешения Украине на удары по РФ дальнобойным оружием, заявил, что пришло время для «нервов и мужества». По его словам, трудности и вызовы российско-украинской войны будут «глубже и суровее», особенно в конце 2025-2026 годов, передает The Guardian.
«Это критическое время для нервов, смелости, терпения и силы духа от имени союзников, поддерживающих Украину», — заявил Лемми на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле.
По его словам, Украина и ее западные союзники обсуждают потребности Киева в поле боя. Однако он, как министр иностранных дел, не будет комментировать оперативные детали, «потому что это может помочь Путину».