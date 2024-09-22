Глава МИД Британии призывал к мужеству в вопросе разрешения Украине на удары вглубь РФ 3 22.09.2024, 18:27

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Переговоры с США продолжаются.

Глава МИД Британии Дэвид Лемми, комментируя переговоры с США по поводу разрешения Украине на удары по РФ дальнобойным оружием, заявил, что пришло время для «нервов и мужества». По его словам, трудности и вызовы российско-украинской войны будут «глубже и суровее», особенно в конце 2025-2026 годов, передает The Guardian.

«Это критическое время для нервов, смелости, терпения и силы духа от имени союзников, поддерживающих Украину», — заявил Лемми на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле.

По его словам, Украина и ее западные союзники обсуждают потребности Киева в поле боя. Однако он, как министр иностранных дел, не будет комментировать оперативные детали, «потому что это может помочь Путину».

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