Джоан Роулинг собирается написать футуристический роман 22.09.2024, 18:40

Джоан Роулинг

Фото: Brett D. Cove/Zumapress/Globallookpress.com

Деталями поделилась сама писательница.

Джоан Роулинг планирует написать «футуристическое произведение». Об этом она сообщила в своем аккаунте в X.

Писательница уточнила, что этот роман нельзя назвать «космической одиссеей», это будет «определенно земная» история. Но других деталей сюжета не раскрыла.

Роулинг намерена приступить к нему после окончания работы над восьмой книгой о детективе Корморане Страйке. Эту серию она выпускает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Роулинг сообщила, что одновременно работает над тремя разными историями, и назвала себя «жутким трудоголиком».

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