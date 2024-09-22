Джоан Роулинг собирается написать футуристический роман
- 22.09.2024, 18:40
Деталями поделилась сама писательница.
Джоан Роулинг планирует написать «футуристическое произведение». Об этом она сообщила в своем аккаунте в X.
Писательница уточнила, что этот роман нельзя назвать «космической одиссеей», это будет «определенно земная» история. Но других деталей сюжета не раскрыла.
Роулинг намерена приступить к нему после окончания работы над восьмой книгой о детективе Корморане Страйке. Эту серию она выпускает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.
Роулинг сообщила, что одновременно работает над тремя разными историями, и назвала себя «жутким трудоголиком».