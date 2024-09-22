Израиль отрицает причастность к подрыву пейджеров в Ливане 22.09.2024, 18:49

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По словам президент Израиля, у «Хезболлы» много врагов.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна не имеет отношения к массовому подрыву беспроводных устройств связи группировки «Хезболла» в Ливане.

«Я отрицаю какую-либо причастность к такой операции. «У «Хезболлы» много врагов, в эти дни их довольно много. «Хезболла» душит Ливан, разрушает Ливан, создает хаос в Ливане снова и снова, и снова. Мы здесь просто для того, чтобы защищать себя. Это все, что мы делаем», — сказал он в интервью Sky News.

Он добавил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала 16 командиров группировки в результате удара по Бейруту 21 сентября.

Герцог пояснил, что Израиль не планирует воевать с Ливаном, несмотря на то что его страна находится в «опасной ситуации» и «существует потенциал резкой эскалации».

«Израиль не заинтересован в войне с Ливаном. Мы не хотим ввязываться в войну. Но Ливан захвачен террористической организацией, которая также является политической партией под названием «Хезболла», — подчеркнул он.

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