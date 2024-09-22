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Президентом Шри-Ланки стал марксист, обещавший переписать историю страны

  • 22.09.2024, 19:29
Президентом Шри-Ланки стал марксист, обещавший переписать историю страны

Действующий президент Ранила Викремесингхе оказался на третьем месте.

Кандидат от левого альянса «Национальная народная власть» (NPP) Анура Кумара Диссанаяке избран президентом Шри-Ланки, пишет Ada Derana со ссылкой на избирком.

55-летний Диссанаяке, лидер марксистской партии «Джанатха Вимукти Перамуна» победил на выборах, которые прошли накануне, набрав 42,31% голосов. Второе место занял Саджита Премадасу из «Объединенной национальной силы» (32,76%). Действующий президент Ранила Викремесингхе оказался на третьем месте (17,27%).

Диссанаяке уже участвовал в президентских выборах в 2019 году, тогда он получил чуть более 3% голосов. Его победа на нынешних выборах свидетельствует о том, что избиратели устали от «старой политической гвардии», которую обвиняют в том, что она подталкивает Шри-Ланку к экономической нестабильности, отмечает издание.

Избранный президент после победы заявил о готовности «переписать историю Шри-Ланки».

«Эту мечту можно осуществить, только начав все сначала. Единство сингальцев, тамилов, мусульман и всех жителей Шри-Ланки является основой этого нового начала. Новый Ренессанс, к которому мы стремимся, возникнет на основе этой общей силы и видения», — подчеркнул он.

Диссанаяке в ходе предвыборной кампании обещал провести радикальные реформы, бороться с коррупцией, положить конец кумовству, стабилизировать экономику.

Говоря о внешней политике, он заявлял в интервью The Week: «Наш подход будет заключаться в обеспечении региональной безопасности и одновременном использовании экономических возможностей в своих интересах. Однако мы привержены сохранению нашего суверенитета и не будем подчиняться какой-либо силе в этой геополитической гонке. Мы верим в необходимость проведения сильной внешней политики, которая соответствует глобальным условиям и эффективно служит нашим национальным интересам».

Последние президентские выборы в стране состоялись в 2019 году, на них одержал победу Готабая Раджапакса. Однако летом 2022 года он бежал из страны на фоне массовых протестов из-за экономического кризиса. Парламент назначил вместо него бывшего премьер-министра Ранила Викремесингхе.

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